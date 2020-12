© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Potenziare l'elaborazione di atti e documenti di programmazione economico-finanziaria dello Stato e la predisposizione di rapporti e indagini nelle materie economico-finanziaria, contabile e giuridica con particolare riguardo al mercato del lavoro, alla valutazione della qualità e dei livelli di servizio pubblico a cittadini e imprese e alla produttività del sistema economico. Questo l'obiettivo delrivolto al personale dipendente istituito dalIl Seminario – fa sapere il Cnel in una nota – opererà nell'ambito dell'Unità organizzativa di supporto amministrativo e tecnico-scientifico alle dirette dipendenze del segretario generale che presiede il Comitato scientifico del Seminario, composto dal Presidente dell'OIV - Organismo indipendente di valutazione e di alta consulenza del Cnel e da due Consiglieri esperti dell'Istituto. Tra i docenti figurano il costituzionalista. La partecipazione dei dipendenti Cnel, sottolinea la nota, costituisce elemento di valutazione della performance individuale."Questa consiliatura – ha commentato il– guidata dal presidente Tiziano Treu riporta il Cnel nel pieno delle sue attribuzioni costituzionali consentendogli di svolgere nel migliore dei modi le sue funzioni e di offrire al Parlamento e al Governo, nonché agli altri enti per i quali può svolgere il proprio servizio di consulenza, un valido contributo allo sviluppo e alla valutazione delle politiche pubbliche, in attuazione di quanto previsto dall'art. 99 della Costituzione e dalla legge 936 del 1986".Nel 2020 – si legge nella nota – il Cnel ha prodotto oltre 45 documenti tra pareri, Documenti di osservazioni e proposte, disegni di legge, ordini del giorno, Rapporti e relazioni (da luglio 2018, 16 disegni di legge, 43 osservazioni e proposte, 13 pareri, 12 rapporti, relazioni, studi, indagini e ricerche).