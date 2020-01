Pa, Cgil-Cisl-Uil: bene apertura confronto Dadone ma avanti con mobilitazione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -per discutere della situazione del, ma il tempo passa e isono. Per questoe saremo disposti a intensificare l'azione sindacale se non riceveremo a breve un riscontro concreto su assunzioni, risorse e contratti". Questa la posizione di, Ministro della Funzione Pubblica, questa mattina durante la presentazione del rapporto Cnel sui servizi della Pa."La, dovuto al blocco delle assunzioni degli ultimi anni e all'introduzione di Quota 100 che vanno a incidere su un personale con un'età media molto elevata – fanno sapere le categorie di Cgil Cisl e Uil dei servizi pubblici -. Basti pensare che l'età media è di circa 51 anni e i dipendenti sotto i 30 anni di età rappresentano appena il 2,8% del totale. Le. È quindi necessario procedere con un nuovo piano straordinario di assunzioni che non garantisca solo il ricambio generazionale ma che intensifichi i servizi pubblici, con un 30% di assunzioni oltre il numero di pensionamenti previsti", affermano i segretari generali delle quattro categorie:"Abbiamo già annunciato le prossime mobilitazioni: quella dei dipendenti delle Agenzie Fiscali, prevista per i prossimi 23 gennaio e 6 febbraio, e lo stato di agitazione dei 5 mila lavoratori dell'Inl. Saranno solo le prime di una serie di iniziative sindacali che metteremo in campo se non riceveremo un serio e immediato riscontro per intervenire su risorse, assunzioni e contratti nel pubblico impiego", concludono.