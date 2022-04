PA, Brunetta: quattro aree di cooperazione con la Germania

Martedì 19 Aprile 2022, 15:30







(Teleborsa) - Il Ministro della Funzione pubblica, Renato Brunetta, ha avuto un colloquio telefonico con l'ambasciatore tedesco Viktor Elbling in vista della visita a Berlino il 16 maggio. Lo riferisce un comunicato.



"Abbiamo passato in rassegna quattro aree di potenziale collaborazione tra i due Paesi, anche nella prospettiva del futuro piano d'azione italo-tedesco - dice Brunetta - la cooperazione fra le rispettive scuole nazionali dell'amministrazione; l'avvio di un Erasmus della pubblica amministrazione per garantire piena mobilità europea dei funzionari; il rafforzamento della capacità amministrativa dei soggetti attuatori del PNRR, anche nel quadro della nuova piattaforma di assistenza tecnica Capacity Italy; lo sviluppo delle competenze digitali dei dipendenti pubblici. E' solo attraverso lo scambio di best practice a livello europeo che possiamo davvero costruire un'Europa all'altezza delle sfide che la attendono".