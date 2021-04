2 Aprile 2021

(Lettura 1 minuto)







(Teleborsa) - Inviato oggi per la pubblicazione in Gazzetta ufficiale, che avverrà il 6 aprile, (sezione concorsi ed esami) il bando per l'assunzione di 2.800 tecnici nelle amministrazioni del Mezzogiorno, dopo la firma del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta della Ministra del Sud, di concerto con i Ministri della PA e dell'Economia.

"È la prima sperimentazione di selezioni fast track nella Pubblica amministrazione", afferma il ministro della PA, Renato Brunetta, in una nota: "Abbiamo stabilito un cronoprogramma serrato: 100 giorni dalla pubblicazione del bando all'assunzione" con prove "in piena sicurezza".

"Semplificazione e rapidità, in piena sicurezza, sono le parole d'ordine con cui mettiamo al centro della ripresa il capitale umano pubblico", sottolinea ancora Brunetta. Le assunzioni, ricorda il ministero della Pa, erano state deliberate dal precedente Governo e finanziate nell'ambito del Pon Governance 2014-2020 con i fondi europei della coesione destinati alle regioni meno sviluppate. Dal momento della pubblicazione del bando ed entro i successivi 15 giorni sarà possibile presentare le candidature sulla piattaforma digitale "Step One 2019", gestita dal Formez, per partecipare alle procedure che permetteranno l'assunzione rapida a tempo determinato (massimo 36 mesi) di 2.800 tecnici qualificati, chiamati a supportare le amministrazioni pubbliche di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia nell'attuazione dei progetti del Recovery plan.