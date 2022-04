P&G, trimestrale oltre le attese. Impatto da aumento costi

(Teleborsa) -

Procter & Gamble (P&G), multinazionale americana di beni di largo consumo, ha registrato risultati sopra le attese nel terzo trimestre dell'anno fiscale 2022 (terminato il 31 marzo 2022). Ilè stato pari a 19,4 miliardi di dollari, in aumento del 7% rispetto all'anno precedente (le vendite organiche sono aumentate del 10%). L'è stato di 1,33 dollari, in aumento del 6% rispetto a un anno fa. Il mercato, secondo dati Refinitiv, si aspettava un utile per azione di 1,29 dollari su ricavi per 18,7 miliardi di dollari. L'è stato di 3,2 miliardi di dollari per il trimestre.

L'aumento delle vendite organiche è stato determinato da un aumento del 3% dei volumi di spedizione, del 5% dall'aumento dei prezzi e da un aumento del 2% del mix geografico e di prodotti. "Abbiamo realizzato un altro trimestre con una forte crescita delle vendite e fatto progressi sequenziali nella crescita degli utili nonostante i costi significativi e crescenti - ha affermato il CEO Jon Moeller - Questi risultati ci consentono di aumentare le nostre prospettive di crescita top-line per l'anno fiscale e di mantenere le nostre indicazioni sull'utile per azione".

Per l'anno fiscale 2022, Procter & Gamble ha aumentato la previsione di crescita dei ricavi in un intervallo compreso tra il 4% e il 5%, rispetto alla previsione precedente del 3% al 4%. Allo stesso modo, la società ha aumentato le sue previsioni di crescita organica delle vendite a un intervallo dal 6% al 7% da un intervallo dal 4% al 5%. Inoltre, ha confermato le sue previsioni di utili per azione core, ma ha affermato che si aspetta che siano nell'estremità inferiore del range previsto di crescita dal 3% al 6%.

Il colosso statunitense ha affermato che le sue attuali prospettive per l'anno fiscale 2022 includono venti contrari di 2,5 miliardi di dollari al netto delle imposte da costi più elevati delle materie prime, 400 milioni di dollari al netto delle tasse da costi di trasporto più elevati e 300 milioni di dollari al netto delle imposte da impatti negativi sui cambi. Insieme, queste voci rappresentano un vento contrario al netto delle tasse di 3,2 miliardi di dollari, o circa 1,26 dollari per azione, per gli utili dell'anno fiscale 2022 rispetto all'anno fiscale 2021.