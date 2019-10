P&G e il gruppo Angelini presentano il primo impianto che ricicla assorbenti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Procter&Gamble scomette sulla sostenibilità ambientale e al Salone della Csr e dell'innovazione sociale, che si svolge a Milano, presenterà i propri modelli innovativi per il riciclo. La multinazionale americana di beni di largo consumo ha realizzato una joint venture FaterSmart insieme al gruppo Angelini per lo sviluppo e la commercializzazione della tecnologia per il riutilizzo dei prodotti assorbenti per la persona.P&G nell'ambito dell'evento terrà un incontro su «Brand e sostenibilità: il valore degli intangibili» dove oltre a illustrare questo nuovo tipo di riciclo, presenterà anche i risultati ottenuti dall'azienda e gli obiettivi da raggiungere nelle seguenti cinque aree: sostenibilità ambientale, etica e responsabilità di impresa, aiuto alle comunità, diversità e inclusione e parità di genere.La P&G e il gruppo farmaceutico italiano hanno creato con FaterSmart il primo impianto al mondo su scala industriale in grado di riciclare il 100% dei prodotti assorbenti per la persona usati, trasformandoli in materie prime ad alto valore aggiunto. Da una tonnellata di rifiuti raccolti in maniera differenziata è possibile ricavare fino a 150kg di cellulosa, 75kg di plastica e 75kg di polimero superassorbente da impiegare nei principali processi di lavorazione per dar vita a nuovi prodotti come contenitori, giocatolli o tavoli di plastica. Il sito si trova in Veneto nella sede di Contarina Spa ed è in grado di gestire fino a 10.000 tonnellate all'anno di prodotti usati.