P.A. persi 70 miliardi di PIL per cattiva burocrazia

(Teleborsa) -e, nel confronto internazionale, su 36 Paesi OCSE, fanno scivolare l'Italia al terzultimo posto passando dalla 20esima alla: questi, in sintesi, i risultati di un'analisi dell'sulla qualità della burocrazia e il suo impatto sulla crescita economica del Paese.Le valutazioni sulla qualità della burocrazia nella comparazione internazionale sono ricavate daldell', indicatore composto da tre pilastri: livello di, caratteristiche dellae osservanza della legge,in senso stretto. Quindi è un indice che, oltre alle singole procedure burocratiche, dà conto anche dei loro effetti sui comportamenti e le performance dei legislatori e dei cittadini.Secondo quanto riportato da Confcommercio il risultato è che non solo siamo piuttosto distanti dalle migliori posizioni ma, cosa ancora più grave,. Su 36 paesi OCSE, l'Italia scivola dalla mediocre 26esima posizione del 2000 alla pessima 33esima, terzultima, del 2018. Il livello della qualità della burocrazia è dunque ben lontano dallo standard dei migliori tra le economie avanzate.Tutto questo ha probabilmente a che fare anche con i, con inevitabili ricadute negative sulle performance della burocrazia e, conseguentemente, con un pesante impatto sulla crescita. Come apparirebbe, dunque, il prodotto lordo italiano se nel passato si fosse consolidata una burocrazia più efficace ed efficiente, per esempio ai livelli dei migliori tra i Paesi OCSE?Se l'Italia avesse, ad esempio, la stessa qualità dell'amministrazione della Germania, tra il 2009 e il 2018 la crescita cumulata sarebbe stata del 6,2% invece del 2,3% eCon unasi avrebbero, inoltre, evidentianche per i. Infatti, una maggiore crescita del PIL genererebbe maggiori entrate, minore disavanzo e, dunque, minore debito sia come dimensione dello stock, sia in rapporto al PIL. In conclusione - spiega Confcommercio - ci sonoe questo si può fare con strategie che non richiedono maggiori risorse o ricette fantasiose: una delle più profittevoli e di lungo termine consiste semplicemente nel migliorare la qualità della pubblica amministrazione.