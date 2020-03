P. A, Dadone: smart working regola per percentuale lavoratori

(Teleborsa) - Lo smart working sarà la regola nella Pubblica amministrazione. Lo ha detto la Ministra Fabiana Dadone in un'intervista su Avvenire.



"Dobbiamo fare di necessità virtù - ha detto -. Finora è stato usato poco. Ora è diventato obbligatorio per limitare gli spostamenti e contatti, ma il grande passo sarà quello di riuscire a mantenerlo, anche dopo l'emergenza, per una percentuale di lavoratori".



"L'obiettivo della PA - ha sottolineato ancora Dadone - non deve essere quello di tenere tante persone negli uffici. Il lavoro va collegato a quanto si produce, in un'ottica di risultato". © RIPRODUZIONE RISERVATA