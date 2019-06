P.A., Bongiorno: prossima settimana pronti provvedimenti su TFR

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - "Stupiscono le polemiche di questi giorni sull'impegno del governo a favore dei dipendenti pubblici". Lo afferma in una nota il, annunciando che la prossima settimana sarannoIn particolare, prosegue, "vorrei ricordare che con ilabbiamoa quella che le organizzazioni sindacali definiscono unanei confronti dei dipendenti pubblici derivante dalla corresponsione differita del Tfr (misura restrittiva - mi preme sottolinearlo - certamente non ascrivibile a questo esecutivo). Il nostro governo ha previsto ladel trattamento, nonché unoattraverso la riduzione dell`aliquota Irpef".La soluzione, prosegue il ministro, "ha il pregio di: gliconnessi all'anticipazione finanziaria (anticipazione massima di 45 mila euro); ilper chi non opta per il finanziamento, considerato che il Tfs o Tfr sarà corrisposto con una consistenza netta superiore grazie alla riduzione dell`aliquota Irpef".Le misure del decreto legge sono attuate attraverso l'adozione di un decreto del presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il ministro dell'Economia e delle finanze, il ministro del Lavoro e delle politiche sociali e il ministro per la Pubblica amministrazione, sentiti l'Inps, il Garante per la protezione dei dati personali e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato.da stipulare tra il ministro del Lavoro e delle politiche sociali, il ministro dell'Economia e delle finanze, il ministro per la Pubblica amministrazione e l'Associazione bancaria italiana, sentito l'Inps."Entrambi ie proprio la prossima settimana saranno conclusi gli ultimi approfondimenti tecnici", ha concluso.