P.A., Bongiorno annuncia fondo assunzioni e sblocco del turnover

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - "In legge di bilancio abbiamo unche si posso fare da subito". L'annuncio arriva dalNel corso di un'intervista alla trasmissione, il Ministro ha, inoltre, affermato che "per la prima volta dopo dieci anni" verrà introdotto. Una misura che, come ha anticipato Bongiorno,, "una tempistica normale per organizzare concorsi e per avere le autorizzazioni". "Non dico che in pochi mesi avremo la rivoluzione nella Pubblica amministrazione, ma abbiamo innescato un cambiamento importante", ha aggiunto il Ministro.Tra le novità annunciate da Bongiorno anche"Per troppo tempo abbiamo chiamato i dipendenti pubblici assenteisti furbetti del cartellino" ha affermato il Ministro, specificando che la definizione giusta per "coloro che si fanno timbrare il cartellino da un collega è quella di truffatori ai danni dello Stato".Intervenendo sul", i tutor che saranno chiamati ad aiutare le persone in difficoltà a rientrare nel mondo del lavoro, nell'ambito dei percorsi stabiliti con il Reddito di cittadinanza, Bongiorno ha chiarito che "Di Maio fa, come è previsto dal suo provvedimento, delle assunzioni con contratti particolari a tempo determinato, mentre coloro che superano concorsi pubblici hanno un contratto a tempo indeterminato". "Io mi occupo di Pubblica Amministrazione – ha precisato il Ministro –. In quel caso si tratta di assunzioni diverse, che riguardano l'Anpal".