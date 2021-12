OVS, vendite +33% nei nove mesi

Martedì 14 Dicembre 2021, 17:45







(Teleborsa) - OVS ha chiuso i primi nove mesi del 2021 con vendite nette pari a 978 milioni, in aumento del 32,8% rispetto allo stesso periodo del 2020 ed in linea con quelle del 2019 (991 milioni).



L'ebitda si è attestato a 104,5 milioni, in crescita di 64,4 milioni rispetto al 2020 e di 3,4 milioni rispetto al 2019, nonostante un primo trimestre dell'anno improduttivo a causa delle delle chiusure dei punti vendita.



La posizione finanziaria netta al 31 ottobre 2021 è pari a 254,8 milioni, grazie a una rilevante generazione di cassa che nei primi nove mesi dell'anno è risultata essere pari a 65,3 milioni (+112,3 milioni rispetto ai primi nove mesi del 2020), a cui si sommano 81 milioni derivanti dall'aumento di capitale.