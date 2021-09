OVS vede vendite nette intero 2021 a 1,3-1,32 miliardi di euro

1 Minuto di Lettura

Giovedì 23 Settembre 2021, 15:30







OVS - società quotata sull'MTA di Borsa Italiana e attiva nel settore dell'abbigliamento per uomo, donna e bambino - reso noto la guidance per l'intero anno fiscale 2021 (che si chiude il 31 gennaio 2022), in seguito alla performance positiva registrata nella prima parte dell'anno. OVS si attende vendite nette in un range tra 1,3 e 1,32 miliardi di euro; margine operativo lordo in un range tra 120 e 135 milioni di dollari; una generazione di cassa, escludendo la liquidità derivante dall'aumento di capitale, compreso tra 65 e 80 milioni di euro, grazie alla quale la Posizione Finanziaria Netta al 31 gennaio 2022 si attesterebbe in un range compreso tra 255 e 240 milioni di euro.



La società veneta ha chiuso il secondo trimestre con vendite a 599,2 milioni di euro, a +35,4% rispetto al periodo 2020 e +11% rispetto al 2019, nonostante un mercato ancora in contrazione, nello stesso periodo, del -4,7%. L'EBITDA, pari a 54,5 milioni di euro, è risultato in crescita del 51% rispetto al 2020 e del 46% rispetto al 2019. Inoltre, la generazione di cassa è stata pari a 75,7 milioni di euro, a cui si aggiungono 81 milioni derivanti dall'aumento di capitale.