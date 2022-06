OVS sale in borsa su possibile acquisizione Coin. Cauti gli analisti

(Teleborsa) - Sale in borsa OVS, dopo che la società di abbigliamento quotata su Euronext Milan ha sottoscritto con tutti gli azionisti di Coin una lettera di intenti relativa alla possibile acquisizione del 100% della catena dedicata al mondo dell'abbigliamento, della bellezza e dell'home decoration. Per OVS si tratta di un'operazione che sa di passato, in quanto era un tempo la costola discount di Coin, da cui si è stata staccata nel 2014 prima della quotazione in Borsa. In sostanza, OVS sta valutando di comprarsi la sua ex capogruppo.

"A caldo l'asset non ci sembra particolarmente interessante per la bassa redditività che ha sempre generato - scrivono gli analisti di Equita - L'aggregazione con OVS diluirebbe nuovamente i margini e il modello di business del gruppo. Chiaramente la valutazione dell'eventuale operazione richiede un'analisi più approfondita degli economics attuali, del prezzo, delle sinergie (ma i due asset erano stati separati per le scarse sinergie esistenti) e delle opportunità di crescita".

"La buona conoscenza dell'asset da parte di OVS e il supporto di TIP (primo azionista di OVS) ci porta a ritenere che l'opzione sarà valutata con molta attenzione e cautela", viene aggiunto. Tamburi Investment Partners, investment-merchant bank indipendente quotata su Euronext STAR Milan, ha una quota del 25,14% in OVS, risultando il primo azionista. Alle sua spalle c'è Azimut Investments con il 5,953, secondo i dati Consob aggiornati 23 giugno.

Si muove al rialzo OVS, che si attesta a 1,602, con un aumento dell'1,33%. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 1,639 e successiva a 1,696. Supporto a 1,582.