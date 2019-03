OVS corre in Borsa su previsioni ottimistiche Tamburi

(Teleborsa) -

Seduta decisamente positiva per il OVS, che tratta in rialzo del 6%. Il titolo è stato galvanizzato dalle previsioni molto ott9imistiche di Giovanni Tambri, nuovo membro del Cda dopo l'avvicendamento di TIP nel capitale al posto di Gruppo Coin.



Tamburi, in una intervista a Il Sole 24 Ore, ha preventivato il raggiungimento di un Ebitda di 180-200 milioni nel giro di 3-4 anni ed una progressiva riduzione del debito.

Le implicazioni di medio periodo di OVS confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 1,705 Euro con primo supporto visto a 1,561. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 1,473.

