(Teleborsa) - ". Così l'amministratore delegato di OVS,, nella conferenza stampa di fine anno, a proposito dell'offerta vincolante presentata per acquisire alcuni asset di Stefanel. "Siamo entrati in un periodo di esclusiva - ha aggiunto - eStefanel è un marchio storico, che ha ancora un vissuto positivo, nonostante le difficoltà. Vuol dire donna e maglieria ed è più conosciuto di quanto sia la sua reale dimensione.un settore in cui c'è più opportunità di sviluppo oggi di ieri, perché le abitudini stanno cambiando, si lavorerà più da casa e ci si vestirà in modo comodo, con più maglie che giacche".L'AD di OVS sembra avere le idee già chiare sul posizionamento di Stefanel all'interno dell'offerta dell'azienda che dirige. "- ha spiegato - mentre i negozi vorremmo tenerli indipendenti, con la possibilità, che ritengo rilevante, di sviluppo, soprattutto in franchising, sia in Italia che all'estero, dove ci stanno chiedendo di aprirli prima ancora di sapere cosa metteremo dentro. Vorremmo mantenere la promessa di Stefanel, ainferiori, ma comunque superiori a quelli di OVS., con la stessa qualità. Perché abbiamo capacità di sourcing superiore ad altri".Non sarà probabilmente tenuta la, dove 20 persone su 25 si avvarranno di esodi volontari, mentre saranno assordibiti tutti i negozi, mantenendo il personale. La produzione sarà un, soprattutto in Asia.Sull'entità dell'offerta per Stefanel "non la diciamo, perché non sappiamo se il MISE gradisce che venga diffusa, però è un'operazione - ha precisato l'AD di OVS - che non sarà di dimensioni tali da cambiare gli assetti finanziari.Crediamo che data la piccola dimensione dei negozi saranno molti franchising, poi ci sarà da crescere nel web e".Nel corso della conferenza stampa, Beraldo ha anche rivendicato i risultati ottenuti quest'anno, nonostante il covid: ""."Questo è stato un anno pazzesco - ha commentato - Il 25% delle ore è stato reso indisponibile, con le misure di contrasto al Covid, e anche nelle settimane successive alla prima ondata le persone erano guardinghe. Poi c'è stata una forte ripresa, poi un nuovo diverso tipo di lockdown con aperture a macchia di leopardo e chiusure nei centri commerciali, che hanno di nuovo messo in ginocchio i negozi. Noi forse un po' meno - ha sottolineato - perché ci eravamo irrobustiti nei mesi della ripartenza. Di nuovo poi c'è stato una altro 25% di orari indisponibili".Commentando le restrizioni imposte in questi mesi, l'AD di OVS ha detto: "Durante le ultime evoluzioni legislative ho visto unlasciando aperti i negozi in città, che sono stati bombardati dai consumatori". "Chiudendoli - ha proseguito -, mentre paradossalmente i centri commerciali sono gli unici in cui si possono controllare gli accessi ed eventualmente sanzionare la non applicazione delle regole".Guardando al futuro, Beraldo spiega che l'omnicanalità sarà sempre più centrale. "- ha spiegato - Continuiamo a credere nei negozi fisici: abbiamo rilevato 18 punti vendita ex Auchan, garantendo tra l'altro occupazione a un centinaio di persone, che altrimenti sarebbero state estromesse dal mercato del lavoro. Nel momento di crisi più profondo abbiamo cercato di rivolgerci a".