OVS acquista azioni proprie

(Teleborsa) - OVS ha acquistato sul Mercato Telematico Azionario, nel periodo tra il 19 ottobre e il 25 ottobre 2018, n. 129.000 azioni ordinarie (pari allo 0,057% del capitale sociale) al prezzo unitario medio di 1,5607 euro per un controvalore complessivo di 201.335,42 euro.



A seguito delle operazioni finora effettuate, OVS detiene n. 499.707 azioni proprie pari allo 0,22% del capitale sociale.



Andamento annoiato oggi sul listino milanese per OVS che chiude la sessione in ribasso dello 0,40%. © RIPRODUZIONE RISERVATA