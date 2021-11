OVS, accordo per acquisire i negozi GAP in Italia

(Teleborsa) - OVS, società di abbigliamento quotata su Euronext Milan, e GAP, azienda statunitense di abbigliamento quotata a Wall Stret, hanno stretto un accordo per la cessione a OVS dei negozi GAP in Italia. L'accordo, si legge in una nota congiunta, è soggetto al completamento della procedura di consultazione con le organizzazioni sindacali, prevista nelle prossime settimane. La cessione avverrà a febbraio 2022. L'operazione rientra nella revisione strategica che GAP sta attuando per il suo business in Europa. Il negozio GAP di Milano (uno degli 11 che il marchio USA ha in Italia) cesserà l'attività a novembre 2022, alla scadenza del contratto di affitto.

"GAP è un brand iconico amato e riconosciuto da tutti gli italiani che visitano gli USA - ha commentato Stefano Stefano Beraldo, CEO di OVS - Nello sviluppo del nostro modello di business, riteniamo che questo accordo contribuisca a creare valore per il nostro gruppo e rappresenti un ulteriore passo nell'evoluzione della strategia di OVS che diventa sempre più una piattaforma aperta a collaborazioni con altri brand, coerenti con il suo posizionamento e i suoi valori". "Utilizzeremo la nostra grande esperienza nel retail e la nostra creatività per accrescere lo sviluppo di GAP nel nostro paese, sia sui canali fisici che digitali", ha aggiunto.

"Siamo presenti in Italia dal 2010 - ha affermato Mark Breitbard, Presidente e CEO di Gap Global - e intendiamo sviluppare ulteriormente la nostra collaborazione con OVS, un partner di valore che ha dimostrato di avere grandissime capacità nel saper proporre ai clienti italiani il marchio GAP attraverso un'eccellente esperienza multicanale. La decisione di cedere il nostro business in Italia rappresenta un esempio di come stiamo operando per espandere ulteriormente il nostro brand sui mercati internazionali, attraverso rapporti di partnership".