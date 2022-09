Ottobre Edufin 2022, al via la quinta edizione del mese dell'educazione finanziaria

(Teleborsa) - Si terrà il 1 ottobre, alle ore 10, presso l'Auditorium Biagi Sala Borsa del Comune di Bologna, l'evento di apertura dellapromossa dal, che dal 1 al 31 ottobre porterà in tutta Italia eventi e iniziative dedicate alle conoscenze e competenze finanziarie, assicurative e previdenziali. L'evento, realizzato in collaborazione con l'sarà disponibile anche in streaming sul canale Youtube dell'Università.– si legge in una nota diffusa dal Comitato Edufin – saranno le Università, le istituzioni locali, le scuole e le imprese. Da una parte i centri del sapere e dell'eccellenza, nel ruolo di attivatori del processo di diffusione della conoscenza finanziaria in particolare tra i giovani, insieme alle scuole. Dall'altra i Comuni e le imprese, il cui coinvolgimento è fondamentale per aumentare il livello di conoscenze finanziarie della popolazione adulta.Nel corso dell'evento, accademici, rappresentanti delle istituzioni locali e delle scuole, imprenditori ed esperti animeranno il dibattito sulSi parlerà, in particolare, di inflazione e delle opzioni a disposizione dei risparmiatori per affrontare l'incertezza e le sfide del presente, con l'intervento die dei membri del Comitato Edufin."Grazie al dialogo tra università e istituzioni locali e nazionali, il Mese dell'educazione finanziaria è riuscito negli anni a raggiungere i territori, le comunità, le piazze. La crisi – afferma la– ci insegna che dobbiamo ripensare al futuro in modo inclusivo, a partire dai bisogni delle persone. L'educazione finanziaria è un mezzo straordinario per costruire il futuro non solo individuale, ma collettivo".Il Mese si apre come ogni anno con lala Settimana mondiale dell'investitore. Tornano lail 19 ottobre, e ladal 24 al 30 ottobre.Ilin continuo aggiornamento, è consultabile sul portale dele sul profilo Facebook del Comitato @ITAedufin. In programma seminari, lezioni, giochi, laboratori e spettacoli gratuiti con l'obiettivo di offrire momenti formativi per informarsi, discutere e capire come gestire e programmare le risorse finanziarie personali e familiari.Per partecipare alle iniziative del Mese, che si svolgeranno in presenza e via web, basta consultare il calendario, scegliere l'evento di interesse, iscriversi e partecipare.Ilha il compito di programmare e promuovere iniziative di sensibilizzazione ed educazione finanziaria per migliorare in modo misurabile le competenze in materia di risparmio, investimenti, previdenza, assicurazioni. Diretto da Lusardi, è composto da: Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero dell'Istruzione, Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Banca d'Italia, Consob, Covip, Ivass, Ocf, Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti.