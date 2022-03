Ottimo andamento per Maire Tecnimont dopo nuove commesse

Lunedì 28 Marzo 2022, 13:00







(Teleborsa) - Spicca il volo Maire Tecnimont, che si attesta a 3,172 euro per azione a Piazza Affari, con un aumento del 3,93%. Il titolo del gruppo attivo nella trasformazione delle risorse naturali beneficia dei nuovi ordini e change order annunciati questa mattina, per un valore complessivo di circa 200 milioni di dollari.



Equita evidenzia che "le nuove assegnazioni rappresentano circa il 4% della raccolta ordini stimata sul 2022. Stimiamo un margine del progetto in linea con il portafoglio ordini di Maire Tecnimont". "Si tratta chiaramente di una buona notizia - commenta Banca Akros - In particolare il contratto in Egitto conferma l'expertise di Maire Tecnimont nella valorizzazione del gas naturale".



Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 3,231 e successiva a quota 3,335. Supporto a 3,127.