Ottimo andamento per Brunello Cucinelli, attesa per risultati primo trimestre

Venerdì 8 Aprile 2022, 12:15







(Teleborsa) - Ottima seduta per il re del cachemire, che si attesta a 52,25, con un aumento del 2,45%. Il CdA di Brunello Cucinelli, maison italiana operante nel settore dei beni di lusso e quotata su Euronext Milan, diffonderà i risultati al 31 marzo 2022 nella giornata di mercoledì 13 aprile, dopo la chiusura del mercato. Equita si aspetta un trimestre solido, con un fatturato in buona crescita supportato soprattutto dal mercato statunitense e meno impattato dal recente rallentamento del settore in Mainland China.



"Brunello Cucinelli ha un profilo più difensivo all'interno del settore nel contesto attuale, sia per l'esposizione al lusso assoluto che per un mix geografico più favorevole nel breve - scrivono gli analisti della SIM - tuttavia questi elementi ci sembrano già riflessi nelle attuali valutazioni relative, che incorporano un premio sul settore superiore alla media storica".



Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 52,6 e successiva a quota 53,6. Supporto a 51,6.







