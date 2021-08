Ottima performance per Wendy's dopo la revisione al rialzo della guidance

1 Minuto di Lettura

(Teleborsa) - Wendy's - una delle principali catene statunitensi di fast food - scambia con una performance decisamente positiva del 2,84% e si attesta a 22,62. Il titolo festeggia i conti del secondo trimestre e la revisione al rialzo della guidance, con la riapertura dell'economia che ha riportato i clienti a ristorante.



Escludendo le voci non ricorrenti, la società ha guadagnato 27 centesimi per azione nel secondo trimestre dell'anno, rispetto alle stime degli analisti di 18 centesimi. Wendy's prevede ora una crescita delle vendite globali tra l'11% e il 13% nel 2021, rispetto al precedente intervallo compreso tra l'8% e il 10%. La società ha anche aumentato il suo utile per azione previsto tra 79 centesimi e 81 centesimi da 72 centesimi a 74 centesimi.



Le implicazioni tecniche assunte avvalorano l'ipotesi di una prosecuzione della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 22,96 e successiva a 23,6. Supporto a 22,32.