Ottima performance per Vodafone su aumento ricavi in ultimo trimestre

Venerdì 23 Luglio 2021, 13:00

(Teleborsa) - Il colosso delle telecomunicazioni Vodafone ha registrato una crescita dei ricavi dei servizi del 3,3% nel primo trimestre dell'anno fiscale 2022, con una crescita sia nei segmenti Consumer che Business. Questo risultato, sottolinea la società, include una crescita una tantum di circa 1 punto percentuale a seguito dell'interruzione causata dalla pandemia lo scorso anno. Gli analisti si aspettavano in media un aumento dell'1,4%.

I ricavi totali sono aumentati del 5,7% a 11,1 miliardi di euro. Il gruppo ha affermato di essere sulla buona strada per raggiungere i suoi obiettivi per l'intero anno di 15-15,4 miliardi di euro di utili rettificati e almeno 5,2 miliardi di euro di free cash flow.

"In Europa, l'ambiente operativo e di vendita al dettaglio non è ancora tornato a condizioni normali, ma stiamo offrendo una buona performance di ricavi da servizi - ha commentato il CEO Nick Read - Nel nostro segmento Business, stiamo assistendo a una crescita più forte con il settore pubblico e i clienti aziendali, costruendo ulteriormente una pipeline di domanda per i nostri servizi digitali, come IoT, sicurezza e cloud".

In seguito alla pubblicazione dei risultati, brilla Vodafone sulla Borsa di Londra, dove passa di mano con un aumento del 2,62%, attestandosi a 119. Le implicazioni tecniche assunte avvalorano l'ipotesi di una prosecuzione della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 120,8 e successiva a 123,9. Supporto a 117,7.