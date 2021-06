Ottima performance per Lennar su trimestrale migliore delle attese

(Teleborsa) - Grande giornata per Lennar, che sta mettendo a segno un rialzo del 3,94%, attestandosi a 94,94. La società immobiliare ha registrato risultati sopra le attese nel secondo trimestre dell'anno fiscale, terminato il 31 maggio. Lennar ha realizzato utili di 2,95 dollari per azione, contro attese per 2,37 dollari per azione e gli 1,65 dollari per azione dello stesso periodo dello corso anno. Il fatturato è stato di 6,43 miliardi di dollari per il trimestre, contro le aspettative degli analisti per 6,21 miliardi di dollari e in aumento del 22% rispetto ai dati dello scorso anno.

"Il mercato immobiliare si è dimostrato robusto nell'attuale contesto e prevediamo che continuerà a essere un motore significativo per la ripresa dell'economia complessiva - ha commentato Stuart Miller, executive chairman della società - Guardando avanti al nostro terzo trimestre, prevediamo di consegnare tra 15.800 e 16.100 case, mentre prevediamo che i margini lordi della costruzione di case continueranno a superare le indicazioni precedenti e ad essere tra il 27% e il 27,5%.

Le implicazioni tecniche assunte avvalorano l'ipotesi di una prosecuzione della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 96,54 e successiva a 100,6. Supporto a 92,5.