Ottima performance per AMC su stop a vendita nuove azioni

1 Minuto di Lettura

Martedì 6 Luglio 2021, 17:30







(Teleborsa) - Rialzo per Amc Entertainment Holdings, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 2,94% e attestandosi a 53,49.



A spingere il titolo è la decisione di non procedere con la richiesta ai propri azionisti di votare a favore delle vendita di altre 25 milioni di azioni all'assemblea annuale dei soci prevista per il 29 luglio.



Le implicazioni tecniche assunte avvalorano l'ipotesi di una prosecuzione della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 55 e successiva a 57,96. Supporto a 52,04.







(Foto: Coyau CC BY-SA 3.0)