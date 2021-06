Ottima performance per Adobe dopo la trimestrale

1 Minuto di Lettura







(Teleborsa) - Prepotente rialzo per Adobe Systems, che mostra una salita bruciante del 2,19% sui valori precedenti, attestandosi a 563,5.



In una giornata in cui Wall Street è pesantemente in rosso, l'azienda nota soprattutto per i suoi prodotti di video e grafica digitale beneficia della trimestrale positiva diffusa ieri dopo la chiusura del mercato. Adobe ha registrato ricavi e utili sopra le attese.



Le implicazioni tecniche assunte avvalorano l'ipotesi di una prosecuzione della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 570,2 e successiva a 583,8. Supporto a 556,6.