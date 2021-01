© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Un futuro che metta a frutto abilità pratiche e capacità imprenditoriali,ed, con un focus sull'. E' questa lache il settore delsi prepara a cogliere, dopo che lo scorso anno ha messo in crisi i vecchi modelli di business ed accresciuto l'importanza della formazione per i professionisti del gusto.E' quanto emerge dall'ultima indagine dell, hub di analisi e confronto dell'omonimo Salone Internazionale dedicato al settore della gelateria, pasticceria artigianale, panificazione e caffè, che Italian Exhibition Group ospita ogni primavera alla Fiera di Rimini."Da sempre, nel nostro DNA di formatori dei professionisti del gusto, l'attività tecnica e pratica è strettamente legata a una visione imprenditoriale. Solo così riesci ad acquisire competenze e ad avere una visione allargata anche su rami gestionali e organizzativi, ad accogliere al meglio le sfide della digitalizzazione, della comunicazione e del progresso ecosostenibile", sottolinea, direttore di CAST Alimenti, istituto bresciano di formazione e aggiornamento del settore.Protagonisti della pasticceria come, membro dell'Accademia Maestri Pasticceri Italiani (AMPI), testimoniano l'importanza di allargare la visione strategica e parlano di un settore che "si reinventa" con l'e-commerce, il delivery er l'offerta di materie prime (pasta di mandorle, canditi, cioccolata) in aggiunta ai tradizionali prodotti finiti.Per, Presidente dell'Associazione Panificatori di Milano e Provincia e segretario Richemont Club Italia, "il panettone rimane al top fino all'Epifania, anche nella vendita online, per la quale i numeri di spedizioni sono in costante crescita"., pasticcere di Bologna e Presidente Accademia Maestri Pasticceri, conferma la riscoperta e la valorizzazione della tradizione, dei grandi classici della pasticceria: dalla pavlova al savarin, senza dimenticare la diplomatica o il semplice maritozzo.