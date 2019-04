© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Quest'anno a Pasqua arriveranno sulle tavole degli italianiAd affermarlo è- che, elaborando i dati della, ha stimato ilprevista da CNA nel 2018, per la totalità del mercato.Tra leper la romagnolanel 2012 Campionessa Mondiale di Pasticceria, trionfano quelle. Balacchi raccomanda, infatti, a vincere sarà l'utilizzo di "ottimo cioccolato con ingredienti di qualità, biologici e ricchi di antiossidanti". La sua proposta consiste nell': un guscio di finissimo cioccolato bianco, arricchito con il colore e sapore caratteristico del the giapponese matcha biologico e ripieno di bacche di goji del Tibet, disidratate al naturale.Il segreto perdi Padova, è, invece,Di tendenza anche leCome quelle proposte damaestro pasticcere a Cagliari, che lancia"Le richieste sono per nuove idee – assicura Frau –. Oltre alla rana, ho preparato granchi, canguri e fenicotteri". Proposte a tema animale anche per la giovane pasticcera salernitanache rappresenterà l'Italia amentre il maestro romagnolo,declina la tendenza ispirandosi alcon le uova in cioccolato belgaEmerge tra le tendenze di quest'anno anche la. "Le radici provengono dal China painting e nelle tecniche americane della pittura su porcellana ma come ingrediente speciale utilizzo l'olio di mais" spiega, livornese medaglia d'oro nella. Vi è, poi, ilUn esempio sono le due maxi uova da 100 kg, una dedicata a Genova e un'altra al paesaggio da favola di Saint Vincent, realizzate dal valdostano