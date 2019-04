​Osservatorio Cultura Lavoro, l'orientamento e l'innovazione nelle scuole italiane

La tappa inaugurale si è tenuta ieri a Roma, alla Rome Film Academy, con l'incontro “Il lavoro che ci aspetta. Giovani e orientamento al lavoro”. Dalla Capitale al resto della penisola, l'Osservatorio Cultura Lavoro porterà l'orientamento e l'innovazione direttamente nelle scuole, ma non solo, a partire da maggio e ancora per otto tappe tra Lazio, Abruzzo, Puglia e Lombardia. Il prossimo appuntamento è in calendario il 6 maggio, con “Giovani e orientamento al lavoro. Presentazione del libro Stressati o sdraiati? Solo in cerca di lavoro”, che riunirà le scuole abruzzesi. Prossima tappa nella Capitale, il 16 maggio, nella Libreria Koob.

Questo il calendario completo del progetto:



6 maggio: Giovani e orientamento al lavoro. Presentazione del libro Stressati o sdraiati? Solo in cerca di lavoro. Incontro con: Liceo Scientifico R.Mattioli Vasto – I.I.S. E. Mattei, Vasto – I.T.C.G. F.Palizzi, Vasto- I.I.S. Prudente-Pantini, Vasto – Istituto Omnicomprensivo G. Spataro, Gissi – I.I.S. Mattioni, San Salvo – I.T.A. Ridolfi, Scerni;



15 maggio: Giovani e orientamento al lavoro. Presentazione del libro Stressati o sdraiati? Solo in cerca di lavoro, presso Liceo Jaracht, Milano;



16 maggio: Giovani e orientamento al lavoro. Presentazione del libro Stressati o sdraiati? Solo in cerca di lavoro, presso Libreria Koob, Roma;



23 maggio: Giovani e orientamento al lavoro. Presentazione del libro Stressati o sdraiati? Solo in cerca di lavoro. Incontro presso I.I.S.S Majorana, Bari;



23 maggio: Giovani e orientamento al lavoro. Presentazione del libro Stressati o sdraiati? Solo in cerca di lavoro. Incontro presso Officine Culturali, Bitonto;



24 maggio: Giovani e orientamento al lavoro. Presentazione del libro Stressati o sdraiati? Solo in cerca di lavoro, Incontro con le scuole a Monopoli;



5 giugno: Costruire la self-confidence e combattere il bullismo. Fabio Canino e Antonella Salvatore al Liceo Dante di Roma



10 giugno: La scuola del futuro, incontro con professionisti e imprenditori a Lanciano.