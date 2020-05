Osservatorio Anima, crisi sanitaria colpisce investimenti ma salva risparmio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -incide sulle abitudini didelle famiglie e anche, inevitabilmente, sulla visione nei confronti del futuro del nostro Paese. I timori di una recessione spingono a, ma i mesi di lockdowndelle famiglie, che viene percepito anzi essenzialeeconomica.Queste sono alcuni dei principali spunti offerti dall', una indagine semestrale condotta assieme alla società di ricerche di mercato, somministrata quest'anno in pieno lockdown (settimana 11-18 marzo). La rilevazione è stata condotta su unrappresentativo di circa 35 milioni di persone,cioè titolare di un conto e accesso al web, Investitore nel 50%, dei casi.-Guardando alle aspettative sul futuro prossimo è pessimista il 46% dei bancarizzati ed il 43% degli investitori.- Fra le principali paure si posiziona al top la voce pandemia/malattie infettive, seguito dal rischio recessione e dalla disoccupazione, mentre gli shock finanziari sono in quarta posizione, i cambiamenti climatici al quinto posto- Per il 61% del campione dei bancarizzati e per il 57% del sottoinsieme degli investitori, il coronavirus avrà un impatto negativo sull'economia nel medio-lungo termine. Il 43% si è quindi dichiarato "molto preoccupato" per i propri investimenti anche alla luce della volatilità dei mercati finanziari. il 56% ha risposto che congelerà i suoi investimenti. L'emergenza sanitaria ha alimentato anche la sensibilità verso tematiche legate alla sostenibilità sociale e in particolare alla sicurezza e salute pubblica della popolazione.- Il virus colpirà i consumi e dovrebbe contribuire ad aumentare la capacità di risparmio delle famiglie: la maggior parte del campione sia dei bancarizzati che degli investitori intende risparmiare di più: la percentuale sale dal 60% al 67% del campione.