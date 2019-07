Osram, valuta l'offerta di acquisto presentata da Bain e Carlyle

(Teleborsa) - Il consiglio di sorveglianza di Osram si riunirà prima possibile per esaminare un'offerta vincolante lanciata dalle società di private equity Bain e Carlyle al fine di rilevare l'azienda per 3,4 miliardi di euro.



Lo ha fatto sapere lo stesso gruppo tedesco di illuminazione confermando di aver ricevuto una proposta di acquisto che valuta ogni azione Osram 35 euro. Il consiglio di supervisione deciderà in tempi brevi se accettare o declinare l'offerta.



Nella seduta di ieri, 3 luglio, le azioni Osram quotate sulla piazza di Francoforte, hanno chiuso con un rialzo dell'1,51% a 32,25 euro. Il titolo, da quando ha toccato un massimo a 79,58 euro a gennaio 2018, ha perso oltre il 60% del suo valore.





