Osram, apre le porte agli austriaci di Asm: gli azionisti potranno scegliere fra due offerte

Ultimo aggiornamento: 19:18

Il gruppo tedesco Osram rompe gli indugi e appoggia l'offerta dell'austriaca Asm, ma la parola spetta agli azionisti, che potranno scegliere tra questa e quella dei fondi Carlyle e Bain. Lo ha detto il presidente del consiglio di gestione e amministratore delegato del gruppo specilizzato nell'industria della luce Olaf Berlien presentando agli analisti la decisione dei consigli di gestione e di sorveglianza di ritirare la moratoria (stanstill) con Asm per appoggiarne l'offerta. In pratica «Ams pubblicherà l'offerta entro l'1 settembre - ha spiegato - e al suo avvio si prorogherà automaticamente l'offerta di Carlyle, per dare agli azionisti la possibilità di scegliere tra due proposte chiare che si concludono entrambe tra la fine di settembre e l'inizio di ottobre». In base alla legge tedesca, però, i due contendenti potranno alzare la posta in corso d'opera.Carlyle e Bain hanno messo sul piatto lo scorso 5 luglio 35 euro per azione. L'offerta, che scade il prossimo 5 settembre, riconosce un premio del 21% sulla chiusura della vigilia per almeno il 70% di Osram, per un totale di 3,4 miliardi, troppo pochi per Allianz, primo azionista con oltre il 10%. Gli austriaci offrono 38,5 euro per azione, per un totale di 3,8 miliardi, a parità di garanzie occupazionali e salariali per i dipendenti, mantenendo i piani pensionistici esistenti. «I nostri azionisti - ha detto Berlien - hanno ora due opzioni sul tavolo, che gli permettono discegliere tra modelli industriali differenti».Con i fondi Osram andrebbe avanti da sola, già indirizzata su «decisioni coraggiose e strategicamente corrette - ha spiegato il manager - che abbiamo preso in momenti difficili negli anni recenti, che hanno catturato l'interesse di diversi investitori sia tra i fondi di private equity sia nel mondo dell'industria». Con Ams, invece, Osram diventerebbe una «azienda altamente tecnologizzata della fotonica», imboccando «l'unica via percorribile per garantire crescita nel medio e nel lungo termine». La sede di Monaco si affiancherebbe alla sede di Premstatten (Austria) con «funzioni centrali globali» e Osram manterrebbe nome e marchio. Agli azionisti l'onere della scelta con la consapevolezza, secondo Berlien, che comunque «Osram non sarà più una compagnia autonoma».Contrastata la Borsa: Osram ha guadagnato l'1,79% a 36,9 euro e Ams ha perso lo 0,81% a 40,55 euro.