OSAI, la presidente Ferrero vende lo 0,67% del capitale

Martedì 29 Giugno 2021, 18:30

(Teleborsa) - Osai Automation System, società quotata su AIM Italia che opera nel settore dell'automazione dei processi industriali, ha comunicato che la presidente Mirella Ferrero ha ceduto 100.000 azioni, corrispondenti allo 0,67% del capitale sociale, al prezzo di 4,3 euro per azione ad investitore internazionale di primario standing già presente fin dall'IPO e che si conferma partner stabile e di lungo termine.

L'operazione non comporta alcuna modificazione dell'assetto di controllo azionario della società, in quanto l'azionista di riferimento Mirella Ferrero continua a detenere 8.254.000 azioni OSAI, corrispondenti al 55,06%. Ai fini dell'operazione, anche alla luce dello standing dell'investitore, la società e il Nomad hanno consentito una deroga al lock up sottoscritto in sede di IPO da Ferrero.

(Foto: © Luca Ponti | 123RF)