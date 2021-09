OSAI Automation System sviluppa macchina automatica per produzione Silicon Carbide

1 Minuto di Lettura

(Teleborsa) - OSAI Automation System si rafforza nel settore della mobilità elettrica ed annuncia la consegna della prima macchina per la produzione di Silicon Carbide, la nuova frontiera della gestione dell'energia nell'ambito della e-mobility. Questo prezioso materiale, infatti, permette di migliorare in modo significativo l'efficienza dei veicoli elettrici, rendendo le batterie più compatte e migliorando le autonomie di percorrenza attraverso un minor dispendio di energia.



Nell'ambito di una ampia collaborazione con un noto cliente attivo nella produzione di dispositivi a semiconduttore, Osai ha sviluppato una importante ed innovativa tecnologia di assemblaggio, che è stata applicata con successo in una macchina di produzione completamente automatica, la quale esegue una fase importante e critica della produzione di cristalli di Silicon Carbide.



Un'ulteriore saliente caratteristica della macchina in oggetto è la capacità di gestire wafer di 200mm di diametro, laddove la tecnologia tradizionale si ferma a 150mm, con un guadagno in termini di capacità produttiva.



Questa macchina innovativa è stata testata con successo negli scorsi mesi, ed è attualmente installata e funzionante nell'ambito di una linea di produzione presso il cliente finale.