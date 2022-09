OSAI Automation System si aggiudica ordine da 3,8 milioni

Venerdì 16 Settembre 2022, 12:00







(Teleborsa) - OSAI Automation System annuncia l'acquisizione di un ordine strategico pari a 3,8 milioni di euro da parte della società Podium Advanced Technologies con sede a Pont-Saint-Martin (AO), leader nelle batterie ad alte prestazioni e nei powertrain ibridi, nell'ambito del progetto denominato TECH-BAT.



Il progetto, finalizzato alla realizzazione di un centro di ricerca sullo sviluppo e costruzione di sistemi batteria, rientra nei programmi agevolati dalla Regione Valle d‘Aosta.



Osai svilupperà in collaborazione con il proprio cliente una soluzione altamente tecnologica di assemblaggio, saldatura Laser e test di pacchi batteria per il mercato automotive e motorsport.



"L'acquisizione di questo ordine conferma la leadership di Osai nel settore della mobilità elettrica e getta le basi per uno sviluppo prospettico nel mondo batterie, mercato dinamico e in costante evoluzione, anche a livello territoriale", dichiara Fabio Benetti, Amministratore Delegato di Osai.