Orsted vende metà del più grande parco eolico offshore del mondo

(Teleborsa) - Orsted, colosso danese dell'energia, ha firmato un accordo per cedere una partecipazione del 50% nel suo parco eolico offshore Hornsea 2 nel Regno Unito a un consorzio composto dal gestore di fondi AXA IM Alts e Crédit Agricole Assurances. Hornsea 2 è attualmente in costruzione e diventerà il più grande parco eolico offshore del mondo una volta messo entro la fine del 2022. Il valore totale della transazione è di 3 miliardi di sterline e il closing è atteso nella seconda metà del 2022.



Con un'area offshore di 462 km², Hornsea 2 si trova a 89 km al largo della costa dello Yorkshire, nella zona di Hornsea, una delle più grandi aree di sviluppo eolico offshore del mondo. Con una capacità di 1,3 GW, Hornsea 2 fornirà elettricità green sufficiente per alimentare l'equivalente di oltre 1,3 milioni di case all'anno. È un progetto chiave a sostegno dell'obiettivo del governo del Regno Unito di raggiungere 40 GW di capacità eolica offshore entro il 2030.