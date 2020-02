Orsero, stima ricavi per oltre 1 miliardo nel 2020

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Orsero si attende per il 2020netti compresi tra 1.030 milioni e 1.050 milioni, un Ebitda adjusted escluso l'effetto IFRS 16 tra 37,5 e 39,5 milioni (incluso effetto IFRS 16 tra 44,5 e 46,5 milioni). Attesa unaescluso l'effetto IFRS 16 compresa tra 70 e 75 milioni (incluso l'effetto IFRS 16, tra 100 e 105 milioni)I risultati previsti per il 2020 - spiega la società - si basano su quattro driver principali: crescita organica della BU Distribuzione oltre all'effetto relativo al consolidamento per l'intero esercizio delle acquisizioni realizzate in corso d'anno nel 2019 (Fruttica e Fruttital Cagliari); recupero della redditività sul mercato francese, dopo il sensibile calo registrato nel 2019; ulteriore miglioramento della performance dell'attività di Shipping; mantenimento di un solido equilibrio finanziario con rapporto PFN/Adjusted EBITDA circa 2X.Orsero sottolinea inoltre che, sebbene sulla base dei risultati semestrali e delle ultime rilevazioni gestionali,disponibile sul mercato, a causa delle problematiche legate all'andamento della società partecipata francese AZ France".un fatturato consolidato pari a circa 1 miliardo, un Ebitda adjusted intorno ai 29 milioni (circa 38 milioni includendo gli effetti dell'IFRS 16) e una PFN pari a circa 70 milioni (circa 125 milioni includendo gli effetti dell'IFRS 16).In Francia, il management ha attuato un importante turnaround organizzativo sia da un punto operativo che commerciale ed è fiducioso che i risultati di tale attività siano visibili già nel 2020.I risultati consuntivi relativi al 2019 saranno sottoposti all'esame e approvazione del Consiglio previsto per il prossimo 11 marzo.