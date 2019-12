Orsero si prepara a passare allo STAR

(Teleborsa) - Orsero si prepara a traslocare sullo STAR. La società attiva nell'import export di prodotti ortofrutticoli, attualmente quotata sul mercato AIM Italia dedicato alle PMI, ha ricevuto il via libera da parte di Borsa Italiana per passare sul mercato principale di Borsa (MTA), al segmento STAR dedicato alle aziende con particolari prospettive di crescita.



E' ancora atteso il nulla osta di Consob al prospetto informativo, per cui non è definita ancora le tempistica del passaggio, che Borsa Italiana comunicherà con successivo avviso di borsa.



Banca Akros agisce in qualità di sponsor ai fini dell'ammissione alle negoziazioni su MTA, mentre Banca IMI agisce in qualità di specialista. © RIPRODUZIONE RISERVATA