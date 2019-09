Orsero riduce i profitti nel 1° semestre 2019

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Semestre in chiaroscuro per Orsero.rispetto ai ricavi netti al 30 giugno 2018 pari a €469,7 milioni.L'Adjusted EBITDA, pari a €19,3milioni evidenzia un incremento di €2,5 milioni rispetto ai €16,8 milioni dell'anno precedente., Amministratore Delegato della holding attiva nell'importazione e la distribuzione di prodotti ortofrutticoli freschi nell'Europa mediterranea., ha commentato: "Il primo semestre 2019 è stato particolarmente significativo sotto il profilo della implementazione della strategia di Gruppo: abbiamo, infatti, finalizzato significative acquisizioni nel settore distributivo, continuato l'impegno nel rafforzamento del fresh-cut, e imbastito significativi investimenti operativi sulle piattaforme distributive gestite dal Gruppo. I risultati sono stati complessivamente soddisfacenti benché leggermente al di sotto delle aspettative essenzialmente a causa di un calo, ritenuto del tutto contingente e momentaneo, della redditività di AZ France; in Francia è in atto una profonda riorganizzazione delle funzioni operative e commerciali che muove dalla recente nomina del nuovo AD della società francese".