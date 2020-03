Orsero, ricavi 2019 sopra il miliardo di euro

Il settore Distribuzione ha conseguito ricavi netti pari a 927,7 milioni di euro, con un incremento di €58,6 milioni rispetto ai dati del 2018. Questo risultato, si legge nella nota, include l'apporto positivo delle società neo-acquisite ed i maggiori fatturati delle società operanti in Italia, Spagna e Messico ai quali si contrappone la diminuzione delle vendite in Francia. Positivo anche l'andamento dell'attività di trasporto marittimo (ricavi netti per circa 214,7 milioni di euro, 4,1 milioni in più rispetto all'anno precedente), frutto di un più elevato load-factor pari a 94,2% e del passaggio della schedula di viaggio da 4 a 5 settimane che ha consentito risparmi di carburante ed efficientamento delle operazioni di carico sui porti centramericani tali da più che compensare i costi di noleggio della quinta nave.



Tra gli obiettivi per il 2020 ci sono quelli di portare i ricavi netti tra 1,03 e 1,05 miliardi e la posizione finanziaria netta – escluso l'effetto IFRS 16 – compresa tra 70 e 75 milioni milioni di euro ma, sottolinea il gruppo, "il verificarsi delle assunzioni adottate nella formulazione delle Guidance 2020 dipende anche da fattori non controllabili dalla Società legati ai possibili ed imprevedibili sviluppi dell'emergenza sanitaria il Covid-19".

(Teleborsa) - Il CdA di Orsero ha approvato il bilancio 2019, che chiude con, facendo segnare un incremento del 5,6% rispetto l'ultimo bilancio. Ilbilancio annuale al 31 dicembre 2019 evidenzia un(erano 4,041 al 31 dicembre 2018).– senza IFRS 16 – è pari arispetto a 36,1 milioni del 31 dicembre 2018.