Orsero, ok dei soci a bilancio e dividendo 2018

(Teleborsa) - L'Assemblea Ordinaria degli azionisti di Orsero ha approvato il Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2018, che evidenzia un utile pari a euro 4.041.242 ed ha preso atto del Bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2018 che evidenzia anch'esso un risultato netto di euro 8.002.226.



I soci hanno quindi deliberato di distribuire un dividendo lordo pari a 0,12 euro per azione che sarà posto in pagamento a partire dall'8 maggio 2019, previo stacco della cedola il 6 maggio 2019, data di legittimazione al pagamento (record date) il 7 maggio 2019.



L'Assemblea ha inoltre conferito l'incarico per la revisione legale dei conti di Orsero per il novennio 2019-2027 alla società KPMG, previa risoluzione consensuale dell'attuale incarico conferito dall'Assemblea degli Azionisti del 20 aprile 2018.