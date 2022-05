Orsero, nuovi vertici societari in Spagna e Portogallo

Mercoledì 18 Maggio 2022, 15:00







(Teleborsa) - Nell'ambito del progetto strategico di riorganizzazione delle attività Orsero nella Penisola Iberica, sono stati rinnovati i vertici societari in Spagna e Portogallo attraverso la nomina di Feliciano Freiria quale Amministratore Delegato di Hermanos Fernández López, e di Joao Antunes quale Amministratore Delegato di Eurofrutas, entrambe società controllate al 100% dal Gruppo Orsero.



Le nomine - spiega Orsero con una nota - sono state effettuate valorizzando il talento e le risorse interne al Gruppo, nell'ottica della

continuità del progetto Orsero e con l'obiettivo di sviluppare nuove sinergie tra le attività in Spagna e Portogallo.



I nuovi Amministratori Delegati avranno l'obiettivo di continuare a sviluppare l'attività in modo sostenibile, efficiente e profittevole, collaborando per rendere sempre più integrati i due Paesi sia da un punto di vista commerciale che distributivo.