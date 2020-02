Orsero, non luogo a procedere per Rossella Orsero e altri impitati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -rende noto che ilha pronunciato sentenza dinei confronti di, Vice Presidente e Amministratore delegato della società, erinviati a giudizio in una inchiesta per presunta appropriazione indebita.Quanto alle altre ipotesi di reato oggetto di contestazione, il, sulla quale il PM ha espresso il proprio consenso, sulla, con il beneficio della sospensione condizionale.ha tenuto a ribadire che "l'istanza di applicazione della penain astratto – né intende in concreto costituire nel caso di specie –, così come la relativa sentenza non costituisce accertamento del fatto contestato, si tratta di unadi chiudere questa vicenda".La società nei prossimi giorni approfondirà eventuali profili rilevanti anche con l'ausilio dei propri consulenti e, ove necessario, fornirà ulteriori elementi al mercato.