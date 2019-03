Orsero rileva il controllo della francese Fruttica per 10 milioni

Ultimo aggiornamento: 15:31

, specializzato nell'importazione e distribuzione all'ingrosso di ortofrutta, con particolare focus nella distribuzione in Francia, di uva di produzione italiana (circa il 50% del volume), di meloni, pere e ortaggi.L'acquisizione sarà finalizzatae prevede un. Tale importo sarà corrisposto per l'80% alla data di sottoscrizione del contratto definitivo di compravendita, mentre il rimanente 20% sarà pagato in 2 rate di pari importo rispettivamente dopo 12 e 24 mesi dalla stessa data. È anchepari a massimi complessividi euro al raggiungimento di specifici obiettivi al 2020 e 2021. L'operazione sarà finanziata tramite l'uso di risorse finanziarie proprie del Gruppo Orsero."Questa operazione si colloca nell'ambito del percorso che il Gruppo Orsero sta compiendo verso un sempre maggiore radicamento e potenziamento delle sue attività distributive in Europa con l'obiettivo di rafforzare la presenza geografica, la diversificazione del sourcing e la gamma dei prodotti commercializzati", ha spiegato Raffaella Orsero, CEO del Gruppo.