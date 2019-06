Oro tocca massimi da 6 anni a questa parte

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -. A beneficiare della situazione didei mercati è soprattutto, che è balzato aia questa parte, dopo un periodo decisamente favorevole per il metallo prezioso.Le, in particolare fra, gli attacchi dei giorni scorsi ad alcune infrastrutture petrolifere, lafra Stati Uniti e Cina ed ilmondiale, che ha richiamato all'ordine le banche centrali, stanno favorendo i cosiddettia scapito di quelli tradizionali più rischiosi.In aggiunta, l'Oro, che hanno confermato negli ultimi giorni gli stimoli in essere e ne hanno promessi anche di più nei mesi a venire (unè atteso per luglio).L'dunque si è spinto sino a, superando una soglia psicologica importante, che ha portato il suo valore ai. Poi, il metallo ha ridimensionato e si è portato a 1.384 dollari (-0,2%).