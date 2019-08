L'Oro spicca il volo: +22% da inizio anno

Oro a livelli record per le incertezze che gravano sull'economia globale.



Mentre le piazze azionari di tutto il mondo sono in difficoltà, il metallo giallo sale dello 0,84% a 1.513 dollari l'oncia. Un rialzo che, in dollari, è pari all'8% da inizio mese e del 18,15% da inizio anno. Ancora superiore è il progresso del metallo prezioso in euro, pari al 21,4%.



Si tratta, secondo gli analisti di Cofinvest, azienda specializzata in investimenti in oro, del maggior incremento degli ultimi 10 anni, segnato proprio in coincidenza con il 48° anniversario del discorso del presidente Usa dell'epoca, Richard Nixon, a Bretton Woods, con il quale gli Usa ruppero unilateralmente il cambio fisso tra il dollaro e il metallo

prezioso.



Ultimo aggiornamento: 20:08