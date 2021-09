Oro, IEG ad Arezzo con il primo "Summit del Gioiello Italiano"

1 Minuto di Lettura

(Teleborsa) - Nasce il primo "Summit del Gioiello Italiano", una iniziativa che verrà organizzata da Italian Exhibition Group in collaborazione con il Comune di Arezzo e le Associazioni della filiera dell'oro a metà novembre.



Un evento che vuole essere una anticipazione della consueta esposizione annuale Gold/Italy, prevista dal 23 al 25 ottobre e rinviata al 2022 per effetto delle restrizioni Covid, che ancora non consentono ai buyer asiatici ed americani di raggiungere Arezzo e l'Italia.



Il summit sarà un nuovo evento che porterà ad Arezzo tutti i rappresentanti del Sistema Gioiello Italia e rappresenterà un vero e proprio vertice del settore,per discutere sulle strategie in questa fase di rilancio.