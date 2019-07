Oro, i prezzi in chiave Fed? Un futuro brillante

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Con l'apertura della BCE alla possibilità di un taglio dei tassi, laAustralia e, il mercato sconta ormai anche un intervento della, nella riunione di politica monetaria, in calendario nei prossimi giorni.Un allentamento progressivo che andrà a sostenere il prezzo dell'oro visto daa quotanel corso dell'anno prossimo. Su scala globale - commenta il gestore - il ritorno di unmondiali "è chiaramente una buona notizia per il prezzo dell'oro" e "verso la fine dell'anno", in particolare se le maggiori banche centrali mondiali "si orientano verso la ripresa del QE. Ciò non è ancora completamente prezzato dai mercati"., passando da circa 1.300 dollari l'oncia all'inizio del mese a livelli di circa 1.430 dollari alla fine del mese. "Le ricerche su Google attraverso le keywords 'prezzo dell'oro' sono aumentate di quasi il 100% a giugno, indicando la velocità, la sorpresa e l'entità dell'impennata del prezzo del metallo giallo", osserva, Global Head of Forex Strategy di Union Bancaire Privée (UBP)."Storicamente,, e quindi la prospettiva di tassi di interesse reali USA più bassi è un'evoluzione positiva per l'oro - commenta l'esperto di UBP -. Poiché il tasso dei Fed funds è solo del 2,5%, l'entità dei possibili tagli dei tassi è piuttosto limitata rispetto alle precedenti recessioni economiche. Ciò significa che la Fed potrebbe mettere in campo nuovamente le sue politiche di quantitative easing, il che implica un elevato rischio di grave debolezza del dollaro USA e, di conseguenza, un aumento significativo dei prezzi dell'oro nei prossimi trimestri".