Oro, aumento dei prezzi del 14% negli ultimi due mesi

(Teleborsa) - Un aumento importante per quanto riguarda i prezzi dell'oro negli ultimi due mesi,. I rialzi hanno seguito il calo dei rendimenti deie l'aumento della domanda per gli asset "sicuri", ma lehanno innervosito i mercati, rafforzando così la domanda di asset "rifugio".Il punto di vista di Nitesh, Direttore presso, è quello che "ilhanno forzato la mano della Federal Reserve per allentare la politica monetaria. La crisi dei mercati - continua - hanno influenzato le decisioni dell'Istituto Centrale che ha, ma le incertezze sul fronte commerciale hanno indotto la FED ad apportare un taglio ai tassi di tipo cautelativo". "Secondo le previsioni,nel 2° trimestre del 2020, in aumento rispetto ai 1.500 dollari l'oncia di metà agosto 2019 inoltre - continua il Direttore - ci aspettiamo che l'inflazione si aggiri attorno all'1,8%. Anche se non pensiamo che all'orizzonte si stiano, un aumento dell'inflazione, anche minimo, non sarebbe coerente con i tagli ai tassi della FED"."Attualmente - conclude l'economista - il posizionamento speculativo nel mercato dei future sull'oro è molto alto: 346mila contratti netti long, secondo i dati della(CFTC), una cifra vicinissima al picco storico registrato nel luglio del 2016".