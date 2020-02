Enea, impianto per recuperare oro e argento da pc e cellulari rottamati

Ultimo aggiornamento: 15:25

Si chiama, il primo impianto pilota in Italia messo a punto da un team di ricercatori Enea per ilun processo a "temperatura ambiente" e senza pretrattamento delle schede elettroniche.(Recovery Of MEtals by hydrOmetallurgy) ha una resa delda rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee).Ubicato presso il, a nord di Roma, l'impianto pilota utilizza un processo idrometallurgico brevettatoche consente una drastica riduzione dei costi energetici rispetto alle tecniche pirometallurgiche ad alta temperatura. Le schede elettroniche sono trattate senza essere sottoposte a un processo di triturazione, mentre le emissioni gassose vengono trattate e trasformate in reagenti da impiegare nuovamente nel processo stesso, minimizzando in questo modo impatto ambientale e produzione di scarti. Inoltre è caratterizzato dache consentono di trattare anche piccole quantità di rifiuti e di scegliere il grado di purezza del metallo recuperato in funzione delle"Iche potrebbe affrancare il nostro Paese e l'Europa dalle importazioni provenienti da Cina, Africa e Sud America", spiega Danilo Fontana, primo ricercatore del Laboratorio Tecnologie per il Riuso, il Riciclo, il Recupero e la valorizzazione di Rifiuti e Materiali di Enea.Secondo stime Enea, dal trattamento di 1 tonnellata di schede elettroniche è possibile ricavareper un valore complessivo di oltre"Con Romeoper il. Purtroppo finora in Italia il settore nazionale del riciclo si ferma al trattamento iniziale - cioè il processo meno remunerativo - lasciando a operatori esteri, in particolare del Nord Europa, il compito di recuperare la parte, aggiunge Fontana.