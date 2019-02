Oro al top da due settimane a 1.327 dollari

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, con le quotazioni che arrivano al'oncia, ai massimi delle ultime due settimane.A favorirne l'ascesa del metallo prezioso hanno contribuito il progressivoed isul commercio.La perdita di valore del, in particolare, ha fatto da, anche in risposta ai timori per. Una conferma è arrivata dal dato delle vendite al dettaglio, che hanno registrato una contrazione dell'1,2%, il più marcato da settembre 2009 e peggiore di quanto atteso.La crescita del metallo giallo, fra l'altro, giunge al termine di una settimana decisamente favorevole per i mercati azionari, che attendono orae novità daicirca nuove politiche accomodanti.